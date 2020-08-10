Темп прироста случаев коронавирусной инфекции в РФ снизился в 50 раз по сравнению с мартом

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10 августа 2020, 14:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Ежедневный темп прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией снизился с марта почти в 50 раз. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

На заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 она отметила: ежедневный темп прироста сегодня составляет 0,6%, и с 31 марта, с начала ограничительных мероприятий, он снизился почти в 50 раз.

Всего количество жертв коронавируса нового типа в мире уже превысило 730 тысяч. Также за последние 24 часа в РФ от коронавирусной инфекции полностью выздоровело 3 259 человек.