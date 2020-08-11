Эксперт заявил, что кальян вреднее сигарет и распространяет коронавирус

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11 августа 2020, 17:42 [ «Аргументы Недели» ]

Кальян. Фото: pixabay.com

Многие думают, что употребление кальяна безобидно, однако именно кальян таит в себе большое количество опасностей и в первую очередь речь идет о новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом заявила руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян.

По ее словам, курильщики кальяна за одну кальянную сессию поглощают во много раз больше дыма, чем курильщики сигарет. Доказано, что за час курения кальяна человек потребляет в 100-200 раз больше отравляющих и канцерогенных веществ и СО, чем за время выкуривания одной, даже самой крепкой сигареты.

Кроме того, плохая обработка колб кальяна может нести риски распространения не только коронавируса, но и туберкулеза, холеры и иных опасных заболеваний.