Названы легкие способы приучить себя к регулярным занятиям спортом

Аргументы Недели → Здоровье 13+

10 августа 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]

спортзал, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Сотрудник "Федерального научного центра физической культуры и спорта" Ольга Тиунова рассказала о приемах, которые способны помочь человеку приучить себя к регулярным физическим упражнениям.

Тиунова отметила, что всем, кто задался целью не просто поддерживать уже имеющуюся физическую форму, а улучшить ее, занятий два-три раза в неделю будет недостаточно – в данном случае требуются ежедневные тренировки.

Специалист в беседе с Радио Sputnik уточнила, что начинать следует с посильных нагрузок, а затем их необходимо плавно увеличивать. Для мотивации она порекомендовала создать таблицу, состоящую из трех строчек: дата, описание упражнения, а также объем нагрузки. Появление в ней пробелов будет немым укором для тех, кто твердо решил заняться своей фигурой и здоровьем, вследствие чего повысит самодисциплину.

Еще один метод – регулярные занятия спортом в течение недели. Если человек выполнит все намеченные тренировки, он будет чувствовать гордость. За семь дней в теле произойдут изменения к лучшему, вследствие чего упражнения захочется делать снова. Постепенно в такой режим можно втянуться.