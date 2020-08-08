Гинцбург оценил рекомендации больным COVID-19: «Как мертвому припарки»

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8 августа 2020, 08:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: медик, pixabay.com

Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал советы ученых о том, что облегчить коронавирусные осложнения может «высокая концентрация фермента ACE2», который содержится в винах, арахисе и какао.

«Состояние больного, я вам честно могу сказать, могут в настоящее время облегчить только антитела, соответственно, определенного вида к этому вирусу, больше ничего», - пояснил он.

Гинцбург отметил, что речь идет об антителах в концентрированном виде - плазмы или препарата. Он добавил, что «все остальное - как мертвому припарки». Кроме того, он объяснил, что вакцина работает профилактически, а антитела - терапевтически, то есть во время болезни: «Вместо того, чтобы все-таки грецкие орехи или там арахис … лучше ему все-таки антитела ввести готовые, чтобы, соответственно, заблокировать вирус».