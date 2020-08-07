Учёные определили перечень продуктов, облегчающих лечение коронавируса

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7 августа 2020, 15:56 [ «Аргументы Недели» ]

Систематическое употребление арахиса, красного вина и ягод с тёмной кожурой облегчает протекание коронавируса. В данных продуктах содержится антиоксидант ресвератрол на фермент АСЕ2. Он присутствует в тканях органов пищеварения и лёгких. Данный компонент проникает в клетки человека и выводит опасные элементы вируса.



Исследования, проводимые на мышах, показали, что высокая концентрация ACE2 снижает тяжесть протекания вирусного заболевания. Для искусственного увеличения фермента в организме требуется как можно больше употреблять продукты, содержащие ресвератрол. Его можно встретить в растениях, из которых изготавливают лекарственные средства для устойчивости к стрессам. Вещество также имеет противовоспалительные, противоопухолевые свойства.



Учёные Сеченовского университета указали на низкую биодоступность ресвератрола. Если исследование будет подтверждено, то при лечении коронавируса будет назначаться специальная диета.



Антивирусный эффект ресвератрола способен значительно укрепить иммунитет. Добавление в рацион ягод, умеренное употребление красного вина в любом случае оказывает на организм благотворное воздействие. Учёные отмечают, что содержание полезного соединения в красном вине, ягодах практически не отличается, соответственно, налегать на алкоголь при заболевании не обязательно.



