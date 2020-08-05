Врач назвала продукт, который поднимает настроение

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5 августа 2020, 17:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН "Москва"

Дыня. Фото: pixabay.com

В мякоти дыни содержатся полезные вещества, которые благотворно влияют на нервную систему и способствуют улучшению настроения. Об этом рассказала главный внештатный специалист диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

Она отметила: в состав дыни входит большое количество витаминов, фолиевая кислота, бета-каротин и много минералов. Благодаря этому, продукт оказывает антиоксидантное действие, улучшает работу сердечно-сосудистой системы, а также является профилактикой атеросклероза и онкологических заболеваний.

Стародубова напомнила: употреблять дыню стоит умеренно и только при отсутствии противопоказаний.

«С учетом того, что дыня имеет высокий гликемический индекс, рекомендуется в день съедать не более 300-400 граммов (два-три кусочка). Злоупотребление может привести к лишнему весу и ожирению", - заключила медик.

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