Врач перечислила правила, которым должны следовать страдающие от гипертонии

Ведущий научный сотрудник Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава Галина Холмогорова перечислила правила, которые следует соблюдать людям с гипертонией.
Холмогорова отметила, что гипертония является очень серьезным длительным заболеванием, требующим постоянного лечения. Специалист отметила, что нельзя бросать медикаментозное лечение и переходить на народные средства, поскольку это зачастую "плохо заканчивается".
Эксперт напомнила, что людям с гипертонией не следует резко вставать с кровати – они должны делать это плавно и постепенно, сопровождая данный процесс небольшой зарядкой.
Галина Холмогорова заметила, что у гипертоников "нет и не будет нормального артериального давления", в данном случае речь может идти лишь о целевом уровне, который достигается регулярным приемом лекарств, подобранных врачом индивидуально для пациента.
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