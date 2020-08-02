Ученые перечислили факторы, приводящие к деменции

Британские ученые перечислили несколько основных причин, приводящих к деменции. В список попали низкий уровень образования, курение, недостаток физической активности, а также еще девять факторов.
Также исследователи заявили, что риск развития деменции повышается при нарушении слуха, депрессии, ожирении, диабете, недостатке общения, повышенном давлении, чрезмерном употреблении алкоголя, травматическом повреждении мозга и загрязненном воздухе.
Ученые уверены, что обезопасить себя можно, если внимательно следить за давлением, не стесняться использовать слуховые аппараты, избегать табакокурения и травм головы, снизить потребление спиртного, сбросить вес, чаще гулять и выбрать для жизни более экологически чистый район. Отмечается, что при соблюдении этих правил можно снизить риск деменции на 40%.
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