Ученые перечислили факторы, приводящие к деменции

Аргументы Недели → Здоровье 13+

2 августа 2020, 20:29 [ «Аргументы Недели» ]

Руки. Фото: pixabay.com

Британские ученые перечислили несколько основных причин, приводящих к деменции. В список попали низкий уровень образования, курение, недостаток физической активности, а также еще девять факторов.

Также исследователи заявили, что риск развития деменции повышается при нарушении слуха, депрессии, ожирении, диабете, недостатке общения, повышенном давлении, чрезмерном употреблении алкоголя, травматическом повреждении мозга и загрязненном воздухе.

Ученые уверены, что обезопасить себя можно, если внимательно следить за давлением, не стесняться использовать слуховые аппараты, избегать табакокурения и травм головы, снизить потребление спиртного, сбросить вес, чаще гулять и выбрать для жизни более экологически чистый район. Отмечается, что при соблюдении этих правил можно снизить риск деменции на 40%.