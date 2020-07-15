Физические упражнения сокращают риск возникновения болезни Альцгеймера

Аргументы Недели → Здоровье 13+

15 июля 2020, 18:28 [ «Аргументы Недели» ]

О положительном влиянии физических упражнений на организм человека известно уже давно. Американские учёные пытаются понять механизм данного явления, чтобы подобрать оптимальный комплекс упражнений для каждого человека. Специалисты обращают особое внимание на занятия, сокращающие риск появления болезни Альцгеймера. Ею страдают миллионы людей по всему миру.



Исследования проводятся при помощи томографов. Мозг пожилых людей изучается во время тренировок. В такой период происходит усиление кровотока в главных областях головного мозга. По мнению учёных, ходьба, плавание, бег оказывают положительное влияние на здоровье пожилого человека. Достаточно заниматься перечисленными видами спорта по 20 минут по несколько раз в неделю, и результат будет заметен уже после первого месяца тренировок.



На основе новых исследований мозга специалисты планируют разработать комплексную процедуру, которая будет направлять кровоток в нужные части головного мозга. Благодаря этому учёные намерены улучшить память пожилого человека. Наука до сегодняшнего дня не определила причины возникновения болезни Альцгеймера. Имеющиеся медицинские препараты против заболевания не показали на практике своей эффективности.



