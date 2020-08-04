В Минздраве дали оценку опасности новых штаммов гриппа

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4 августа 2020, 16:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Шприц. Фото: pixabay.com

Вакцины от гриппа смогут защитить жителей от новых штаммов. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава России.

Там отметили: вакцины уже существуют. Они производятся в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Уточняется: в предстоящем эпидемиологическом сезоне предполагается циркулирование вирусов гриппа А и В четырех штаммов. До этого эпидсезона в РФ их не было, случаев заболевания также не встречалось.

Ранее сообщалось: вторая волна коронавируса уже началась в Германии.