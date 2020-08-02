В Минздраве перечислили людей, которым стоит отказаться от путешествий

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2 августа 2020, 17:25 [ «Аргументы Недели» ]

Чемодан. Фото: pixabay.com

В Минздраве перечислили группы людей, которым противопоказано отправляться в путешествия до окончания пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом рассказал инфекционист Владимир Чуланов.

«Гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, людям с избыточным весом, лицам старшего возраста следует воздержаться от путешествий», - заявил врач. Он объяснил, что рекомендации обусловлены вероятностью высокого риска осложнений и тяжелого течения заболевания.

Чуланов добавил, что во время отпуска лучше уделять внимания прогулкам и походам, при которых нет вероятности оказаться в местах высокого скопления людей. Также он напомнил о необходимости соблюдать меры предосторожности.