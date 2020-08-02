Врач перечислил главные ошибки при коронавирусе

2 августа 2020, 11:35[ «Аргументы Недели» ]Источник: kp.ru
Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов назвал главные ошибки, которые допускают люди в период коронавирусной пандемии. Своим мнение он поделился в беседе с Интернет-изданием kp.ru.
«Запомните: когда оба участника инфекционного процесса — и тот, кто заражен, но еще не знает об этом, и тот, кто не заражен, носят маски, то именно так мы останавливаем распространение инфекции», - пояснил он.
Бойцов отметил, что отказ от ношения масок при контактах с другими людьми является одной из главных ошибок. Кроме того, врач призывает граждан не заниматься самолечением. По его словам, прием некоторых лекарств без назначения специалиста может привести к геморрагическому инсульту или желудочно-кишечному кровотечению.
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