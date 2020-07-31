В Краснодаре начали промывку водозабора, в который попала грязь после ливня

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31 июля 2020, 18:23 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

31 июля в Краснодаре приступили к промывке скважин и резервуаров водозабора ФГУП «Жилищно-коммунальный комплекс» по улице Филатова, в который две недели назад в водозабор после ливня попали грязные дождевые стоки.

Как рассказали «Аргументам недели Кубань» в департаменте городского хозяйства и ТЭК, промывку водозабора проводится за счет ФГУП «ЖКК», директор которого ранее был уволен со своей должности за то, что допустил загрязнение водозабора.

После завершения промывки скважин и резервуаров водозабора санитарное состояние воды проверят специалисты Роспотребнадзора. Вода вернётся в дома жителей Школьного микрорайона, если пробы будут соответствовать санитарным нормам.

Напомним, как ранее сообщали «Аргументы недели Кубань», жители Школьного микрорайона Краснодара сообщили о массовом отравлении водопроводной водой. По предварительной информации, симптомы отравления проявились у 30 человек.

Проверки качества показали, что вода в водозаборе по улице Филатова не соответствует санитарным нормам. Позже специалисты «Краснодар Водоканала» по просьбе мэрии повторно проверили состояние скважин водозабора ФГУП «ЖКК» на улице Филатова. Было установлено, что три из четырех скважин нуждаются в чистке и дезинфекции.