Уволен директор предприятия, допустивший загрязнение водозабора в Краснодаре
28 июля 2020, 18:43[ «Аргументы Недели. Кубань» ]
«Краснодар Водоканал» по просьбе мэрии проверил состояние скважин водозабора ФГУП «ЖКК» на улице Филатова, в которые после ливня 14 июля попала грязь. Оказалось, что три из четырех загрязненных скважин все еще остаются в нерабочем состоянии. Они нуждаются в чистке и дезинфекции.
В связи с этим директор Федерального государственного унитарного предприятия «ЖКК» был уволен приказом министра науки и высшего образования РФ. На предприятии назначен исполняющий обязанности руководителя.
Напомним, как ранее писали «Аргументы недели Кубань, жители Школьного микрорайона Краснодара сообщили о массовом отравлении водопроводной водой. По предварительной информации, симптомы отравления проявились у 30 человек.
Проверки качества показали, что вода в водозаборе по улице Филатова не соответствует санитарным нормам.
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