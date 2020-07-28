Уволен директор предприятия, допустивший загрязнение водозабора в Краснодаре

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28 июля 2020, 18:43 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: vk.com/krdru

«Краснодар Водоканал» по просьбе мэрии проверил состояние скважин водозабора ФГУП «ЖКК» на улице Филатова, в которые после ливня 14 июля попала грязь. Оказалось, что три из четырех загрязненных скважин все еще остаются в нерабочем состоянии. Они нуждаются в чистке и дезинфекции.

В связи с этим директор Федерального государственного унитарного предприятия «ЖКК» был уволен приказом министра науки и высшего образования РФ. На предприятии назначен исполняющий обязанности руководителя.

Напомним, как ранее писали «Аргументы недели Кубань, жители Школьного микрорайона Краснодара сообщили о массовом отравлении водопроводной водой. По предварительной информации, симптомы отравления проявились у 30 человек.

Проверки качества показали, что вода в водозаборе по улице Филатова не соответствует санитарным нормам.