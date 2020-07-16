Краснодарцы отравились водопроводной водой, в которую попала грязь после ливня

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16 июля 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: vk.com/krdru

Жители Школьного микрорайона Краснодара сообщили о массовом отравлении водопроводной водой. По предварительной информации, симптомы отравления в той или иной степени проявились у трех десятков горожан из Прикубанского округа краевой столицы. 14 июля трое пострадавших обратились с жалобами на некачественную воду в краевой Роспотребнадзор.

Проверки качества показали, что вода в водозаборе «ВНИИМК» по улице Филатова не соответствует санитарным нормам. По предварительным подсчетам, загрязненная вода могла подаваться в дома, в которых проживают около 30 тысяч человек. Предприятию, обслуживающему водозабор, Роспотребнадзор выдал предписание о его остановке и дезинфекции. Федеральное государственное предприятие «ЖКК» сейчас проводит работу по обеззараживанию воды и хлорированию разводящих сетей водоснабжения по всему району.

О причинах загрязнения водопроводной воды в региональном Роспотребнадзоре официально пока не сообщают. Однако при этом специалисты называют одну из версий – в водозабор, снабжающий многоэтажки на улице Филатова, Передовой, Школьной и Восточно-Кругликовской, могли попасть дождевые стоки во время ливня на прошлой неделе.

На время остановки водозабора мэрия организовала подвоз воды жителям. Работают восемь пунктов выдачи воды, в том числе два пункта – в круглосуточном режиме. Пункты выдачи питьевой воды расположены на улицах Академической, Передовой, Филатова и Школьной. Оба круглосуточных пункта находятся на улице Школьной.

Городские власти уверяют, что держат ситуацию под контролем.

Напомним, ранее «Аргументы недели Кубань» сообщали, что 12 июля залповый ливень затопил Краснодар. За короткое время на город вылилась почти полуторамесячная норма осадков. Через неделю столица Кубани снова оказалась во власти стихии. В городе в течение двух часов выпали более 20 мм осадков.