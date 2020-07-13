Аргументы Недели → Происшествия 13+

13 июля 2020, 11:47 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: vk.com/krdru

После дождя, начавшегося вечером в воскресенье, 12 июля, на улицы Краснодара вышла водооткачивающая техника. С утра 13 июля на городских улицах работают 12 единиц спецтехники, сообщают в пресс-службе мэрии. Кроме того, по ЕДДС, спецтехника по адресам четырех заявок на откачку воды, поступившим от жителей. Еще пять мест локальных подтоплений выявлены специалистами городской службы по прочистке сетей ливневой канализации.

Напомним, как ранее сообщали «Аргументы недели Кубань», МЧС предупреждает жителей и гостей края о вероятность возникновения ЧС, связанной резкими подъемами уровней рек. 13 и 14 июля из-за грозовых ливней на территории края возможны затопления территорий населенных пунктов и сельхозугодий, а также размыв берегов рек, прорыв дамб и плотин прудов, подмывом опор мостов, земляных насыпей ж/д путей и активизация оползневых процессов. Жителям и гостям Кубани в это время следует быть предельно внимательными и осторожными и по возможности избегать потенциально опасных участков, расположенных в низинах и по берегам рек.