Жителей Кубани предупредили о подтоплениях из-за разлива рек

Аргументы Недели → Метеоновости

13 июля 2020, 10:36 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В течение двух суток на территории Краснодарского края возможны грозовые дожди с сильным ветром. Особенно велика вероятность неблагоприятный метеоявлений на Черноморском побережье. По данным краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение суток 13 июля, а также весь следующий день 14 июля на территории Большого Сочи пройдут ливни с грозами и градом. Во время грозы ветер усилится до 20-22 метров в секунду.

МЧС предупреждает жителей и гостей Кубани о вероятность возникновения ЧС, связанной резкими подъемами уровней рек, затоплением пониженных участков, не имеющих естественного стока воды – территорий населенных пунктов, сельхозугодий. Из-за ливней возможны размыв берегов рек, прорыв дамб и плотин прудов, подмывом опор мостов, земляных насыпей ж/д путей, а также активизация оползневых процессов.

Местным жителям и туристам следует быть предельно внимательными и осторожными и по возможности избегать опасных участков.

Напомним, ранее «Аргументы недели Кубань» сообщали, что 8 июля из-за ливня на время оказались под 30-сантиметровым слоем воды улицы Краснодара. В тот же день потоки дождевой воды затопили Геленджик, ливень со шквалистым ветром обрушился на Сочи.