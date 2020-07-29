Число COVID-больных на Кубани превысило восемь тысяч человек

Аргументы Недели → Здоровье 13+

29 июля 2020, 15:01 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Краснодарском крае за прошедшие сутки зафиксировано 97 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По данным краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией на 29 июля, новые заболевшие выявлены в 15 кубанских муниципалитетов. Среди заболевших 59 женщин и 38 мужчин, возраст самого младшего инфицированного – 6 лет, самому старшему 84 года.

Среди новых COVID-больных двое детей: 6-летний ребенок заболел в Армавире и 16-летний – в Сочи.

Больше всего случаев заражения коронавирусом – в Краснодаре, где инфекция выявлена у 31 человека. В Сочи выявлено 17 заболевших, в Армавире – 15, в Славянске-на-Кубани – 11. По четыре новых COVID-больных – в Северском районе и Новороссийске, по три – в Анапе, Каневском и Красноармейском районах. По одному заболевшему – в Новокубанском, Крымском, Абинском, Новопокровском, Тимашевском районах и Геленджике.

Таким образом, за все время пандемии на Кубани заболели COVID-19 8072 человека. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 142,2. Вместе с тем 6918 пациентов справились с болезнью и выписались из больниц, в том числе – 107 человек за последние сутки. 108 человек скончались. 31 пациент сейчас в тяжелом состоянии на ИВЛ в больницах Краснодара, Сочи, Новороссийска, Горячего Ключа, Тихорецкого, Лабинского и Крымского районов. Один человек находится на экстракорпоральной мембранной оксигенации в ККБ №1.

Напомним, ранее «Аргументы недели Кубань» сообщали, что резкий рост заболеваемости COVID-19 в Армавире вызвал тревогу в Роспотребнадзоре и администрации Краснодарского края. О критической ситуации с заболеваемостью коронавирусом в городе говорили на заседании краевого оперативного штаба по борьбе с инфекцией во вторник, 28 июля.