В администрации края обеспокоены вспышкой COVID-19 в Армавире

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28 июля 2020, 13:23 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Резкий рост заболеваемости COVID-19 в Армавире вызвал тревогу в Роспотребнадзоре и администрации Краснодарского края. О критической ситуации с заболеваемостью коронавирусом в городе говорили на заседании краевого оперативного штаба по борьбе с инфекцией во вторник, 28 июля.

По данным краевого оперштаба, только за прошлую неделю в Армавире зафиксировано 54 новых случая заражения коронавирусом. Появились и новые очаги инфекции: два отделения банка, расположенные в городе. Также в числе заболевших – две семьи, выезжавшие в Ставрополь и Черкесск. Кроме того, несколько человек, у которых подтвердился диагноз COVID-19, предположительно, могли заразиться на похоронах.

В оперштабе отмечают, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в городе усугубляется: только за прошедшие сутки диагноз подтвердился еще у четырех человек. Всплеск инфекции в Армавире, по версии Роспотребнадзора, связан с массовым нарушением горожанами санитарно-эпидемиологического режима. Вместе с тем городские власти на вопрос о причинах происходящего вразумительного ответа дать не могут.

В связи с этим первый вице-губернатор Андрей Алексеенко дал чиновникам армавирской мэрии сутки на выяснение всех обстоятельств резкого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в муниципалитете.

– Видимо, в городе решили, что главное в борьбе с вирусом – это правильно подсчитать цифры, а не понимать, где очаги и почему такое количество заражённых, – цитирует первого вице-губернатора Telegram-канал «Красная, 35».

Напомним, с начала пандемии в Армавире зафиксировано 342 случая заражения COVID-19. Пять человек, в том числе трое медработников, скончались.