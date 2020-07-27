Томатная паста оказалась полезнее томатов

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27 июля 2020, 18:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: О самом главном

Помидоры. Фото: pixabay.com

Ученые из Новой Зеландии заявили, что томатная паста оказалась полезнее, чем свежие томаты. Их открытие прокомментировал диетолог Михаил Гинзбург. Он отметил, что в России не принято регулярно употреблять в пищу томатную пасту.

Врач рассказал, что в томатной пасте содержится ликопин, который помогает при профилактике атеросклероза, но разрушается при нагревании. «Суточная доза ликопина – 10-15 миллиграммов, это два стакана томатного сока или две-три ложки томатной пасты», - заявил Гинзбург.

Также он рассказал, что томатная паста уменьшает количество морщин и улучшает кожу, защищает от рака предстательной железы и даже помогает сбросить вес. «В ней много пищевых волокон, мы должны понимать, что в основе ожирении лежит тканевое воспаление. Мы понимаем, что диета должна быть скорее антивоспалительной. И ликопин и пищевые волокна оказывают противовоспалительный эффект», - объяснил диетолог.