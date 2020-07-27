Психиатр посоветовал мужчинам плакать

Аргументы Недели → Здоровье 13+

27 июля 2020, 17:56 [ «Аргументы Недели» ]

Мужчина. Фото: pixabay.com

Мужские слезы принято считать чем-то исключительным, однако сдерживание эмоций может крайне негативно сказаться на здоровье представителей сильного пола. Психиатр Евгений Фомин рассказал, почему мужчинам полезно плакать.

«Плакать полезно для нервной системы, поскольку слезы – это мощный антистрессовый механизм. Когда человек плачет, он, образно говоря, позволяет выходить негативным и тяжелым эмоциям через слезы. В этом плане мужчинам сложнее пережить какой-то драматический опыт или тяжелую ситуацию в жизни», - объяснил специалист.

Также плач развивает симпатию и хорошо влияет на зрение, избавляет от депрессии. Кроме того, вместе со слезами из организма вымываются токсины и гормоны, вызывающие стресс, передает Радио Sputnik. При этом Фомин отметил, что плакать лучше наедине с самим собой, чтобы лишний раз не представать перед окружающими в беззащитном положении.