Названы болезни, на которые указывает высокая температура по вечерам

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25 июля 2020, 07:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АиФ

фото: градусник, pixabay.com

Врач-терапевт, кардиолог, эндокринолог Татьяна Романенко объяснила, о чем может свидетельствовать повышение температуры в вечернее время. При этом она отметила, что причиной могут быть патологические заболевания.

Татьяна Романенко пояснила, что вечером нормой является повышение температуры тела до 37 градусов, а вот 37,5 уже вызывает беспокойство. По ее словам, это может быть связано как с безобидными явлениями - физические нагрузки, прием горячей пищи, определенных лекарств, состояние ПМС или употребление алкоголя, так и с серьезными болезнями.

«… в организме есть какая-то инфекция, например, мочеполовая. Также можно заподозрить воспаление, протекающее на данный момент неявно — для его определения надо сдать С-реактивный белок, и, если анализ подтвердит подозрение врача, можно будет искать причину. Реагирует температура и на гормональные сбои, а также проблемы в работе щитовидной железы», - добавила она.

Врач не исключила и онкологию. Отдельно Романенко выделила неврологическое состояние, которое приводит к непредсказуемым повышениям температуры - термоневроз.

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