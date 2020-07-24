Медики выяснили, что помогает от коронавируса лучше лекарств

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24 июля 2020, 18:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: медик, pixabay.com

Американские и корейские ученые выяснили, какое средство блокирует новую коронавирусную инфекцию лучше, чем главный препарат от COVID-19 – «Ремдесивир». Результаты исследования опубликовал журнал Cell Discovery.

«Мы учимся блокировать вирусную инфекцию. Это знание нам понадобится, если мы хотим быстро противостоять пандемиям. Реальность такова, что у нас нет хороших противовирусных препаратов. Чтобы защитить себя от будущих пандемий, нам понадобится арсенал подходов, которые мы можем быстро адаптировать к появляющимся вирусам», - пояснил руководитель исследования профессор химической и биологической инженерии Джонатан Дордик.

В ходе эксперимента специалисты проверили противовирусную активность органических веществ, извлеченных из морских водорослей - трех вариантов гепарина и двух видов фукоиданов. Ученые обнаружили, что в клетках экстракт из морских водорослей по антивирусному действию значительно превзошел «Ремдесивир». При этом они отметили, что главную роль при ингибировании инфекции выполнял гепарин – разжижитель крови.

«В настоящее время считается, что инфекция COVID-19 начинается в носу, и любое из этих веществ может стать основой для создания антивирусного назального спрея. Это был бы способ лечения инфекции на ранней стадии или даже ее профилактики», - пояснил соавтор Роберт Линхардт. Он не исключил, что для лечения потенциальной желудочно-кишечной инфекции могут стать таблетки.

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