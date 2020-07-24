Врач рассказал, как коронавирус влияет на человеческий организм

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24 июля 2020, 09:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Реанимация. Фото: pixabay.com

Завотделением медицинской реабилитации Сеченовского университета Константин Терновой предупредил, что после коронавируса пациент может получить ряд значительных проблем со здоровьем, начиная с сердечно-сосудистых заболеваний и заканчивая психоневрологическими последствиями.

«COVID-19 не проходит, как обычная пневмония, когда ты поболел, встал и дальше пошёл. Зачастую заболевание сопряжено с сильной интоксикацией организма и высокой температурой, которая ничем не снижается. Все это колоссальные потери для здоровья», - отметил врач.

Врач отметил, что COVID-19 способен воздействовать на все органы, в которых присутствуют рецепторы к коронавирусу. Причем легкие не являются лидерами по количеству этих рецепторов. Пострадать могут Сердце, поджелудочная и даже ткани яичка. Также болезнь может сказаться на психике и привести к апатии, депрессии, посттравматическому расстройству и астеническому синдрому.