Билл Гейтс отреагировал на обвинения в «причастности» к пандемии COVID-19

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24 июля 2020, 07:58 [ «Аргументы Недели» ]

Лаборатория. Фото: pixabay.com

Билл Гейтс вновь отреагировал на теорию о том, что при помощи пандемии коронавируса и вакцины от COVID-19 он намерен «уничтожить 15% жителей Земли».

Приверженцы конспирологических теорий практически сразу после появления болезни решили обвинить во всех бедах основателя Microsoft. Распространилось мнение о том, что фонд Билла и Мелинды Гейтс на самом деле не разрабатывает вакцину, а собирается чипировать все население планеты.

«Это удручающая комбинация: пандемии, социальных сетей и людей, которые ищут очень простое объяснение… Так что все просто переворачивается с ног на голову. Они говорят: окей, мы делаем деньги, значит, мы пытаемся убивать людей с помощью вакцин», - заявил Гейтс.