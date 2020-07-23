Ученые рассказали о вкусном способе избежать болезней сердца

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23 июля 2020, 08:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Ридус

Боль в сердце. Фото: pixabay.com

Исследователи из медицинского колледжа Бейлора в США обнаружили вкусный продукт, который способен снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

«Авторы исследования изучили данные свыше трехсот тысяч человек и пришли к заключению, что употребление шоколада один или более раз в неделю снижает риск ишемической болезни сердца на 8%», - рассказали о своей работе исследователи.

В ходе изучения выяснилось, что шоколад помогает снизить воспаления и повысить уровень хорошего холестерина. При этом ученые признались, что пока не смогли выяснить, какой шоколад и в каких количествах нужно употреблять, чтобы добиться положительного эффекта.