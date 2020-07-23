Ученые рассказали о вкусном способе избежать болезней сердца
23 июля 2020, 08:56[ «Аргументы Недели» ]Источник: Ридус
Исследователи из медицинского колледжа Бейлора в США обнаружили вкусный продукт, который способен снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
«Авторы исследования изучили данные свыше трехсот тысяч человек и пришли к заключению, что употребление шоколада один или более раз в неделю снижает риск ишемической болезни сердца на 8%», - рассказали о своей работе исследователи.
В ходе изучения выяснилось, что шоколад помогает снизить воспаления и повысить уровень хорошего холестерина. При этом ученые признались, что пока не смогли выяснить, какой шоколад и в каких количествах нужно употреблять, чтобы добиться положительного эффекта.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.