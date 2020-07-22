Минздрав объяснил повторное заражение COVID-19 во Владимирской области

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22 июля 2020, 22:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: микроскоп, pixabay.com

В Министерстве здравоохранения России прокомментировали повторное заражение новой коронавирусной инфекцией медика во Владимирской области. Отмечается, что сотрудник заболел через месяц после выздоровления.

«Повторное заражение – явление редкое и связано, вероятно, с особенностями иммунной системы конкретного человека», - пояснили в ведомстве.

Сотрудник отметил, что вакцина от COVID-19 разрабатывается таким образом, чтобы формировать стойкий продолжительный иммунитет. По его мнению, она будет эффективно защищать от заражения вирусом.

Ранее сообщалось, что министр Дмитрий Дегтярев умер от COVID-19 в Свердловской области.