Минздрав объяснил повторное заражение COVID-19 во Владимирской области
22 июля 2020, 22:44[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
В Министерстве здравоохранения России прокомментировали повторное заражение новой коронавирусной инфекцией медика во Владимирской области. Отмечается, что сотрудник заболел через месяц после выздоровления.
«Повторное заражение – явление редкое и связано, вероятно, с особенностями иммунной системы конкретного человека», - пояснили в ведомстве.
Сотрудник отметил, что вакцина от COVID-19 разрабатывается таким образом, чтобы формировать стойкий продолжительный иммунитет. По его мнению, она будет эффективно защищать от заражения вирусом.
Ранее сообщалось, что министр Дмитрий Дегтярев умер от COVID-19 в Свердловской области.
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