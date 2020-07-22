В ВОЗ рассказали, когда люди начнут получать вакцину против COVID-19
22 июля 2020, 21:51[ «Аргументы Недели» ]Источник: Twitter
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан в среду, 22 июля, рассказал, когда люди начнут получать вакцину против коронавируса нового типа.
В ВОЗ полагают, что при реалистичном сценарии людям будет предоставлена вакцина против COVID-19 не раньше первой половины 2021 года.
Майкл Райан подчеркнул, что существует определенный прогресс в разработке препарата, однако следует реально смотреть на вещи и не ожидать его появления раньше срока. Он также уточнил, что организация работает над тем, чтобы к вакцине получили доступ не только богатые люди, а абсолютно все.
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