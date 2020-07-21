Минобороны РФ: первая отечественная вакцина против COVID-19 готова

В Министерстве обороны Российской Федерации утром во вторник, 21 июля, сделали важное заявление. Согласно данным ведомства, первая отечественная вакцина от коронавируса нового типа готова.
Первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов в рамках беседы с журналистами заявил, что окончательные оценки результатов клинических испытаний военными специалистами и учеными Национального исследовательского центра им. Гамалеи уже сделаны. Подчеркивается, что к моменту выписки у всех без исключения добровольцев, получивших иммунитет от COVID-19, было нормальное самочувствие.
Ранее в Минобороны сообщили о первых результатах вакцинации от коронавирусной инфекции.
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