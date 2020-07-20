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В Минобороны сообщили о результатах вакцинации на COVID-19: у всех добровольцев выработан иммунный ответ

, 10:54 [ «Аргументы Недели» ]

В Минобороны сообщили о результатах вакцинации на COVID-19: у всех добровольцев выработан иммунный ответ
лаборатория, фото: pixabay.com

Министерство обороны РФ 20 июля завершило этап клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Испытания вакцины проводились совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи в военном клиническом госпитале им. Бурденко.

Сегодня из госпиталя выписали вторую группу вакцинированных добровольцев.  В Минобороны рассказали, что результаты анализов четко показывают "выработку у всех добровольцев иммунного ответа в результате вакцинации".

У вакцинированных на момент выписки нет никаких побочных действий, осложнений, реакций, жалоб на состояние здоровья не выявлено. Теперь добровольцы пройдут еще одно обследование на 42-е сутки после первой вакцинации.

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи после клинических исследований вакцины проведет обработку данных и после ожидается государственная регистрация вакцины против коронавируса.

У политической и предпринимательской элиты России был доступ к разрабатываемой центром имени Гамалеи вакцине против новой коронавирусной инфекции уже в апреле.

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