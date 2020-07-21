Онколог объяснила, почему вода полезна для кишечника

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21 июля 2020, 10:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Instagram

стакан воды, pixabay.com

Врач-онколог Елена Смирнова объяснила, почему вода полезна для кишечника. По словам специалиста, организм постоянно теряет влагу, поэтому очень важно постоянно следить за ее восполнением.

Елена Смирнова уточнила, что при помощи воды кровь доставляет питательные вещества и кислород к клеткам, а также помогает выводить токсины из организма. Кроме того, изменение питьевого режима позволяет бороться с запорами.

Врач заметила, что часто пациенты говорят ей, что не хотят пить. Онколог раскритиковала данный подход и заметила, что в течение дня следует обязательно употреблять чистую воду, но не в огромных количествах. Что касается нормы потребления жидкости, то Смирнова посоветовала обращать внимание на чувство жажды и руководствоваться только сигналами организма.