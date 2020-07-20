Автор передачи о еде рассказал, действительно ли лаваш полезнее хлеба

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20 июля 2020, 09:15 [ «Аргументы Недели» ]

лаваш, овощи, pixabay.com

Автор и ведущий программы о еде Сергей Малоземов в беседе с журналистами рассказал, действительно ли лаваш полезнее обычного хлеба, а также уточнил, наносит ли данный продукт вред здоровью человека.

Малоземов уточнил, что сейчас бутерброды из хлеба все чаще заменяют на роллы, изготовленные при помощи лаваша. Журналист, изучивший вопрос о пользе и вреде данного продукта, заметил, что он полезнее привычного батона максимум на 20-30 процентов. Не следует забывать, что при изготовлении лаваша используется меньше сахара, однако применяется больше соли. Его плюсом можно назвать достаточную плотность, вследствие чего продукта для изготовления бутербродов и роллов требуется довольно мало – это приводит к меньшему потреблению углеводов.

Сергей Малоземов в беседе с Радио Sputnik также заметил, что основу лаваша составляет крахмал, который представляет собой соединенные вместе молекулы глюкозы, моментально высвобождающиеся в организме. "Это скрытый сахар на языке диетологов", – уточнил автор передачи о еде.