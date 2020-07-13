Диетолог рассказала, как при небольшом бюджете питаться многодетным семьям
13 июля 2020, 16:11[ «Аргументы Недели» ]Источник: NEWS.ru
Диетолог Светлана Титова рассказала, что продукты, которым чаще отдают предпочтение многодетные семьи, являются достаточно дешёвыми и позволяют дать организму больше энергии. Эксперт объяснил, что если к ужину добавлять хлеб, то человек выйдет из-за стола довольным и откормленным.
Врач советует отдавать предпочтение бездрожжевому продукту, специалист подчеркивает, что его можно приобрести по бюджетным ценам. Диетолог также добавляет, что баловать детей сладостями тоже не стоит. Чрезмерное потребление кондитерских изделий способно приводить к повышению сахара в крови, которое может повлечь за собой перегрузку сердечно-сосудистой системы, и будет происходить нарушение метаболизма глюкозы и поступления её в клетки.
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