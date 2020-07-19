Диетолог назвала продукты, которые нельзя есть каждый день

Аргументы Недели → Здоровье 13+

19 июля 2020, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]

Магазин. Фото: pixabay.com

Некоторые из популярных продуктов, регулярно попадающих на стол, могут негативно сказаться на внешнем виде и здоровье. Диетолог Елена Кален рассказала, что лучше исключить из рациона.

Врач объяснила, что у многих взрослых с возрастом организм перестает усваивать лактозу, а потому, если после употребления молока возникают проблемы с пищеварением, молочные продукты лучше исключить из меню.

Состояние почек, печени и кожи может испортить колбаса, а также колбасные изделия, которые также не стоит употреблять ежедневно. Также в список Кален попала сладкая газированная вода, из-за которой организм лишается кальция и магния, передает ФБА «Экономика сегодня».