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Диетолог назвала продукты, которые нельзя есть каждый день

, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]

Диетолог назвала продукты, которые нельзя есть каждый день
Магазин. Фото: pixabay.com

Некоторые из популярных продуктов, регулярно попадающих на стол, могут негативно сказаться на внешнем виде и здоровье. Диетолог Елена Кален рассказала, что лучше исключить из рациона.

Врач объяснила, что у многих взрослых с возрастом организм перестает усваивать лактозу, а потому, если после употребления молока возникают проблемы с пищеварением, молочные продукты лучше исключить из меню.

Состояние почек, печени и кожи может испортить колбаса, а также колбасные изделия, которые также не стоит употреблять ежедневно. Также в список Кален попала сладкая газированная вода, из-за которой организм лишается кальция и магния, передает ФБА «Экономика сегодня».

АБ

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