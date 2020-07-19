В Минздраве объяснили, в каком регионе РФ и почему больше всего людей с ожирением

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19 июля 2020, 10:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Бутерброд. Фото: pixabay.com

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян оценил статистику, описывающую количество людей с ожирением в различных регионах страны. Оказалось, что больше всего россиян с лишним весом живет в Алтайском крае.

Диетолог объяснил, что жители этого региона привыкли употреблять в пищу много жирной еды, при этом не стремясь к спорту.

Меньше всего людей с ожирением оказалось в Приморье. «Там едят больше рыбы, едят больше морепродуктов, меньше жирных сортов. Мы что едим с вами? Свинину, колбасы, сосиски, сардельки — это все высокожировые продукты», - отметил Тутельян.

Ранее диетолог рассказал, сколько жира можно "откачать" за одну операцию по липосакции.