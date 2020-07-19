Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Минздраве объяснили, в каком регионе РФ и почему больше всего людей с ожирением

, 10:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В Минздраве объяснили, в каком регионе РФ и почему больше всего людей с ожирением
Бутерброд. Фото: pixabay.com

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян оценил статистику, описывающую количество людей с ожирением в различных регионах страны. Оказалось, что больше всего россиян с лишним весом живет в Алтайском крае.

Диетолог объяснил, что жители этого региона привыкли употреблять в пищу много жирной еды, при этом не стремясь к спорту.

Меньше всего людей с ожирением оказалось в Приморье. «Там едят больше рыбы, едят больше морепродуктов, меньше жирных сортов. Мы что едим с вами? Свинину, колбасы, сосиски, сардельки — это все высокожировые продукты», - отметил Тутельян.

Ранее диетолог рассказал, сколько жира можно "откачать" за одну операцию по липосакции.

АБ

В мире

Рамзан Кадыров потребовал извинений от Владимира Зеленского

Рамзан Кадыров потребовал извинений от Владимира Зеленского

Чеченский лидер Рамзан Кадыров заявил, что ждет подтверждения извинений от президента Украины Владимира Зеленского. «Вам придется твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то Вам придется ответить передо мной», - сказал Кадыров.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью