Липосакция - не панацея: диетолог объяснил, сколько жира можно «откачать» за одну операцию

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17 июля 2020, 14:35 [ «Аргументы Недели» ]

Талия. Фото: pixabay.com

Диетолог Алексей Ковальков объяснил, сколько жира можно убрать за одну операцию по липосакции. Он заявил, что «нормальная, вменяемая женщина» не согласится на подобную процедуру.

Врач предупредил, что за один сеанс липосакции безопасно можно убрать только полтора килограмма жира. «Я всегда говорил, что нормальная, вменяемая женщина, просто для того что бы избавиться от полутора килограммов жира (а именно столько можно «отсосать» за одну операцию), под нож не ляжет», - сказал Ковальков.

Он подчеркнул, что регулярно появляются сообщение о смерти женщин на операционном столе во время проведения подобных процедур. Диетолог высказал мнение, что, учитывая незначительный результат, риск оказывается слишком велик. «Этот жир все равно нарастет только в другом месте, потому что вы не устранили причину его появления», - резюмировал Ковальков.