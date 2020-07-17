Диетолог объяснил, почему вред чипсов преувеличен

Принято считать, что чипсы приносят организму много вреда, тогда как польза от них практически равна нулю. Диетолог Иван Алименко уверен, что вред от чипсов сильно преувеличен.
Вред от чипсов связывают с высоким содержанием соли, жира и большим количеством калорий. «Но нужно понимать, что и многие продукты из условно полезных вредны людям с заболеваниями. Здесь такая тонкая грань, что ее никто и никогда не выставит. Люди не купят маленькую упаковку чипсов, а пойдут и наберут фруктов и разжиреют еще сильнее, поскольку фруктоза вся идет в живот и формирует висцеральный жир», - рассказал врач.
Алименко отметил, что если есть чипсы небольшими порциями, то вреда от них практически не будет. Диетолог добавил, что основной вред проявляется при неумеренном потреблении того или иного продукта, передает Радио Sputnik.
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