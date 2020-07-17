Диетолог предупредила об опасностях лечебного голодания

Диетолог уверена, что лечебное голодание можно проводить только по показаниям и под строгим контролем врача. Существуют заболевания, которые могут обостриться при самостоятельном голодании.
Врач отметила, что если желудочно-кишечный тракт несовершенен, то это может привести к обострению хронических заболеваний. Если несовершенны желчные протоки, то есть риск образования камней в желчном пузыре, а это дополнительная «бомба» в организме, — уверена диетолог.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.