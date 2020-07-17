Диетолог предупредила об опасностях лечебного голодания

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17 июля 2020, 15:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

фото: pixabey

Диетолог уверена, что лечебное голодание можно проводить только по показаниям и под строгим контролем врача. Существуют заболевания, которые могут обостриться при самостоятельном голодании.

Врач отметила, что если желудочно-кишечный тракт несовершенен, то это может привести к обострению хронических заболеваний. Если несовершенны желчные протоки, то есть риск образования камней в желчном пузыре, а это дополнительная «бомба» в организме, — уверена диетолог.