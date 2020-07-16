Врачи обнаружили основной признак тяжелой формы коронавируса

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16 июля 2020, 19:57 [ «Аргументы Недели» ]

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Ученые из Франции обнаружили характерный признак, который присутствует у пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции COVID-19. Были проанализированы данные 50 заболевших.

Исследователи выяснили, что в случаях, когда коронавирус сопровождался симптомами, приводящими пациентов на искусственную вентиляцию легких, был обнаружен дефицит интерферона и усиленное воспаление. В частности, у тяжелых пациентов проявлялась нехватка интерферона типа I, выделяемого организмом для борьбы с вирусом и замедляющего распространение коронавируса. Ученые сделали вывод, что интерферон играет решающую роль в выздоровлении пациентов с COVID-19.