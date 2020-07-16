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«На износ работают реанимация, рентген, приемное отделение»: как вся Мурманская область стала «красной зоной»

, 15:41 [ «Аргументы Недели», ] Источник: Новая газета

«На износ работают реанимация, рентген, приемное отделение»: как вся Мурманская область стала «красной зоной»
Pixabay

Мурманская область снова в десятке регионов с максимальным суточным приростом инфицированных COVID-19. Ежесуточный прирост — 150–180 случаев. Больше 30 смертей. При этом, карантин для приезжающих отменен, работает все, кроме общепита, бассейнов и зрелищных организаций. Повсюду очереди, люди радостно высыпали на улицы.

В Мурманской области на скорую поступает по 700 коронавирусных вызовов в сутки. В области всего тысяча ковидных коек. Каждое оперативное совещание у губернатора начинается с отчета главы Минздрава области о дополнительных ковидных койках. В начале пандемии минздрав региона убеждали бросить все ресурсы на переоборудование под коронавирус одной крупной больницы – создание ковидного госпиталя. Чиновники посчитали это нецелесообразным. Теперь практически некуда везти ни ковидных, ни всех остальных. Коронавирус находят в кардиологиях и роддомах.

Вот что написали сотрудники Мурманского областного клинического многопрофильного центра в своем обращении к депутату Облдумы Макаревичу: «С апреля в городскую больницу начали поступать пациенты с COVID-19. И с каждым днем их количество увеличивалось троекратно. Сейчас ситуация плачевная. На износ работают реанимация, рентген, приемное отделение: в нем один бокс и для чистых, и для грязных пациентов, в котором сидят инфекционные и неинфекционные пациенты по 6–7 человек, терапия, которая забита настолько, что люди с данной инфекцией сидят на стульях в отделении и ждут свободного места. В реанимации ситуация та же. Если раньше людей после первого положительного теста сразу же переводили в ковидные центры, то сейчас они просто лежат в отделении и так же ждут свободного места в других больницах».

Медики боятся идти на работу. Пациенты после многочасового ожидания проклинают тех, кто оказывает им помощь. Обещают жаловаться. А изможденные сотрудники отвечают: «Пожалуйста, жалуйтесь! Может, хоть внимание на нас обратят». Сотрудники МОКМЦ обращались и в прокуратуру, на это получили ответ: «Изложенные вами доводы являются предметом индивидуального (коллективного) трудового спора между вами и работодателем». 

Самый большой кошмар творится на скорой, жалуются врачи. Задержка на вызов до 80 часов. «Вот приезжает министр или губернатор, вручают нам машины новые. А дело не в машинах. Есть ли люди, которые смогут на них выезжать? Должно быть 32–33 бригады на Мурманск, а их 16. Минус реанимация, «дурка», две детские, кардиология — остается 11 машин. Шесть из них сделали ковидными. Конечно, не справляемся», – рассказывает Александр Казак, водитель скорой.

Оперативный шаб региона то и дело напоминает: не игнорируйте ношение масок, при первых симптомах ОРВИ не занимайтесь самолечением и незамедлительно обращайтесь к медикам. Но помогут ли?

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