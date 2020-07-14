На Кубани выздоровели 84 процента COVID-больных

Аргументы Недели → Здоровье

14 июля 2020, 11:23 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Краснодарском крае растет число выздоравливающих от коронавирусной инфекции.

По данным информационного центра мониторинга ситуации с коронавирусом на 14 июля, за последние сутки в крае от коронавирусной инфекции выздоровели 57 человек. Всего с инфекцией на Кубани справились 5754 пациента. Это больше 84 процентов от числа заболевших.

Вместе с тем по числу заболевших за сутки Кубань занимает 30-е место среди 83 российских регионов, где присутствует вирус. В этом списке регион за сутки поднялся на один пункт. В целом по России на сегодняшний день COVID-19 больны 739 947 человек, в том числе 6248 пациентов, заразившихся за последние сутки.

На Кубани за последние сутки инфекция обнаружена у 62 человек. В Краснодаре заболели 36 человек, в том числе двое детей 9-ти месяцев и двух лет. В Сочи зафиксировано 12 новых случая заболевания COVID-19, в Армавире вирус выявлен у 10 человек. По одному зараженному коронавирусом выявлено в Отрадненском, Новокубанском, Мостовском районах и в Анапе. Среди заболевших 39 женщин и 23 мужчины. Возраст заболевших – от 9 месяцев до 82 лет.

Всего на 14 июля в медорганизации края обратилось с подозрением на коронавирус 17 760 человек, из них 1804 ребенка. За весь период в крае заболели 6847, умерли от коронавирусной инфекции 88 человек. На сегодняшний день, по информации краевого минздрава, 15 больных находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, три человека – на ЭКМО в ККБ №1 в Краснодаре.

В обсерваторах на территории края остаются 333 человека. Из них 92 человека проходят карантин в Краснодаре, 128 – в Сочи, 35 – в Геленджике, 78 – в Анапе. За все время в обсерваторах выявлено 76 положительных результатов на коронавирус. Всего через них прошли 11 072 человека.