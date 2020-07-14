Сомнолог рассказала, как спать в жаркую погоду без кондиционера

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14 июля 2020, 07:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Звезда

кондиционер, pixabay.com

Член Российского общества сомнологов, врач Алена Максимова рассказала, как спать в жаркую погоду, если нет кондиционера. Эксперт отметила, что существуют некоторые приемы, помогающие бороться с жарой.

По словам Алены Максимовой, можно поставить в спальню увлажнитель, а если этого устройства нет, то рекомендуется разместить в комнате таз с холодной водой. Сомнолог заметила, что комнату это не охладит, однако создаст дополнительное увлажнение.

Также при отсутствии кондиционера следует открывать на ночь окна, но задергивать шторы, чтобы помещение не нагревалось. Кроме того, в жару лучше не использовать одеяло или же укрываться хлопковой или льняной тканью. Желательно избегать синтетических покрывал.