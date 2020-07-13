Онколог перечислил пять возможных симптомов появления раковой опухоли у ребенка

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13 июля 2020, 15:43 [ «Аргументы Недели» ]

Пациент на приеме у врача, Bernhard Schmerl / globallookpress.com

Врач-онколог Тимур Шароев назвал пять признаков, которые могут свидетельствовать о появлении злокачественного новообразования у ребенка. Данной теме посвящена публикация, размещенная в отечественном сегменте интернета.

Как пишет ресурс letidor.ru, медицинский специалист отметил, что обратиться к докторам необходимо, если резко произошли смена модели поведения, потеря аппетита и похудение. Также поводом для беспокойства должны стать асимметрия тела - особенно в области грудной клетки и живота – и уплотнения в животе или под кожей на руках или ногах.

Ранее сообщалось, что в блогосфере опубликовали материал, в котором перечислены сигналы организма человека о приближающемся инсульте головного мозга.