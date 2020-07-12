Названы две распространенные привычки, способные привести к появлению рака

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12 июля 2020, 09:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Врачи, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Обозначены две распространенные привычки, которые способны привести к появлению в организме человека злокачественного новообразования. Соответствующая информация содержится в материале, размещенном некоторое время назад в российской блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», к раку могут привести ночные просмотры фильмов и сон возле включенного телевизора. Ряд научных исследований показывают, что воздействие света на организм в темное время суток повышает вероятность онкологических заболеваний.

Также к смертельно опасному недугу способно привести частое употребление сладкой газировки. Содержащийся в ней сахар является одним из главных врагов здоровья, отмечается в процитированной публикации.

Ранее сообщалось, что зарубежные медики назвали напиток для снижения артериального давления без лекарств.