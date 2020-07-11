Врачи назвали напиток для снижения артериального давления без медпрепаратов

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11 июля 2020, 13:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: MedikForum.ru

Врач измеряет артериальное давление пациенту, David Oxberry / globallookpress.com

Медики из Великобритании назвали напиток, употребление которого позволяет снизить артериальное давление без лекарств. Об этом рассказывается в материале, размещенном некоторое время назад в отечественном сегменте интернета.

Как пишет MedikForum.ru, специалисты британской Национальной службы здравоохранения рекомендовали регулярно пить на завтрак сок из кислой вишни монморанси. Ежедневное употребление 60 миллилитров этого сока способно снизить давление на 7 миллиметров ртутного столба, отметили доктора.

Прежде чем брать на вооружение данный способ, следует проконсультироваться с лечащим врачом.

Ранее сообщалось, что в сети перечислили симптомы, которые предупреждают об угрозе рака желудка.