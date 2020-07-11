Шесть предупреждающих об угрозе рака желудка симптомов перечислили в интернете

Названы сигналы человеческого организма, которые могут указывать на рак желудка. Данной теме посвящен материал, размещенный некоторое время назад в отечественном сегменте интернета.

Портал «Динамика жизни» пишет, что об угрозе смертельно опасной болезни предупреждают следующие симптомы:

1. появление свежей крови в каловых массах;

2. внезапная потеря аппетита;

3. неприятные ощущения в эпигастральной области (район верхней части живота, прямо под ребрами);

4. постоянная изжога;

5. рвота с кровью;

6. резкое необъяснимое похудение.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что зарубежные исследователи выявили главные факторы смерти при заражении коронавирусом.

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