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Ученые перечислили главные факторы смерти при заражении коронавирусом COVID-19

, 16:13 [ «Аргументы Недели» ]

Ученые перечислили главные факторы смерти при заражении коронавирусом COVID-19
Автомобиль скорой помощи на улицах Москвы, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Ученые, работающие в Оксфордском университете, назвали основные факторы смерти при заражении коронавирусом COVID-19. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах зарубежных СМИ.

Как пишет издание Nature, исследователи выяснили, что от болезни чаще умирают мужчины, представители старшего поколения и одинокие люди. Другими факторами, повышающими риск летального исхода, являются африканское либо азиатское происхождение и преклонный возраст.

К соответствующим выводам специалисты пришли, изучив статистику, касающуюся смертности вследствие заболеваемости коронавирусом в Великобритании.

Ранее в пятницу сообщалось, что вирусолог Анатолий Альштейн раскрыл опасность «Авифавира», российского препарата для лечения COVID-19.

ДЦ

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