Семь симптомов надвигающегося инсульта головного мозга перечислили в интернете

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12 июля 2020, 10:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Автомобиль скорой помощи на улицах Москвы, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Обозначены признаки надвигающегося инсульта головного мозга. Данной теме посвящен материал, размещенный некоторое время назад в российском сегменте интернета.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», от появления предвестников инсульта до его наступления может пройти от двенадцати часов до суток. Необходимо срочно обратиться к медикам, если наблюдаются:

1. нехарактерная тошнота после утреннего пробуждения;

2. мелькание мушек перед глазами;

3. сонливость и апатия;

4. необъяснимая усталость;

5. скачки температуры тела;

6. головокружение и мигрень;

7. резкие перепады артериального давления.

Ранее сообщалось, что в сеть выложили публикацию, в которой названы распространенные привычки, способные привести к раку.