Диетологи назвали продукт, способный помочь гипертоникам

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12 июля 2020, 07:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Тонометр. Фото: pixabay.com

Британские диетологи перечислили ряд продуктов, которые могут помочь справиться с гипертонией и привести в норму артериальное давление. По словам специалистов, важно поддерживать в организме баланс натрия и калия.

Чтобы понизить высокое кровяное давление, следует чаще употреблять в пищу шпинат, в котором содержится большое количество Магния, калия и фолата. «Благодаря обилию полезных для сердца питательных веществ, шпинат способен эффективно снижать показания артериального давления», - обращают внимание врачи.

Ранее врач-диетолог рассказала, как часто можно есть чипсы без вреда для здоровья.