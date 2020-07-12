Диетологи назвали продукт, способный помочь гипертоникам
12 июля 2020, 07:41[ «Аргументы Недели» ]Источник: РЕН ТВ
Британские диетологи перечислили ряд продуктов, которые могут помочь справиться с гипертонией и привести в норму артериальное давление. По словам специалистов, важно поддерживать в организме баланс натрия и калия.
Чтобы понизить высокое кровяное давление, следует чаще употреблять в пищу шпинат, в котором содержится большое количество Магния, калия и фолата. «Благодаря обилию полезных для сердца питательных веществ, шпинат способен эффективно снижать показания артериального давления», - обращают внимание врачи.
Ранее врач-диетолог рассказала, как часто можно есть чипсы без вреда для здоровья.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.