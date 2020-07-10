Пластическая операция: в каких случаях будет больно?

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10 июля 2020, 15:08 [ «Аргументы Недели» ]

Пластический хирург «Frau Klinik» Андрей КОПАСОВ

Пластический хирург «Frau Klinik» Андрей КОПАСОВ рассказал «АН» о пластических операциях и болезненности после них.

Пластические операции в основном делятся на 2 больших сегмента: когда идёт работа с мышцами и когда не идёт работа с мышцами. Когда работа с мышцами не идёт, тогда в основном болезненных ощущений нет вообще, потому что нарушается поверхностная чувствительность и в зоне операции люди чувствуют онемение. Подобные операции: абдоминопластика, редукционная маммопластика, липосакция.

Операции, когда идёт работа с мышцами — это увеличение груди, фейслифтинг, мастопексия с имплантами, та же абдоминопластика, но с ушиванием диастаза. При таких операциях у пациента могут быть болезненные ощущения, но они связаны именно с мышцами, потому что мышца была травмирована, мышца тянет, мышца напряжена. Скорее всего, мышца натянута. В основном, когда идёт работа с мышцами, то суть операции заключается в ушивании и натяжении мышцы.

«Вообще, мы стараемся работать с минимальной травматизацией, с сохранением анатомических структур, с сохранением удерживающих слоев, фиксируя ткани, например сеткой, имплантом и так далее, – говорит Копасов. – Ведь мы очень не хотим, чтобы наши пациенты страдали и им было больно, поэтому мы создаём максимально комфортные для них условия. В том числе и в самих операциях: мы стараемся операцию делать, не растягивая по времени, а делать ее достаточно оперативно, но при этом хирург никуда не торопится. Он уже настолько профессионал, у него настолько отточены движения, что те операции, которые в других клиниках делают 6 часов, у нас делают за 2 часа. Соответственно, чем меньше время травмирующего фактора пациента, тем ему проще потом восстанавливаться, тем меньше будет отек, тем меньше будет болезненность».